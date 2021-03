Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht auf einem Parkplatz

Zella-Mehlis (ots)

Am 18.03.2021 zwischen 9:30 Uhr und 10:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz des Baumarktes in der Talstraße in Zella-Mehlis eine geparktes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Er fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Unfallflucht geben können, werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell