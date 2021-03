Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeugführerin missachtet ihre Pflichten als Unfallbeteiligte

Steinbach-Hallenberg (ots)

Eine unbekannte Fahrzeugführerin befuhr am 15.03.2021 gegen 7:30 Uhr den Rasenmühlenweg in Richtung Bahnhofstraße in Steinbach-Hallenberg. An der Einmündung übersah sie einen 59-jährigen Mann, der gerade die Straße überquerte. Er stürzte dabei auf die Fahrbahn. Ein Passant eilte zu ihm, um ihm aufzuhelfen. Die Fahrzeugführerin stieg kurz aus und fragte nach Verletzungen. Als der Mann im Schock die Frage verneinte, stieg die Frau wieder in ihr Auto ein und fuhr unerlaubt davon. Die Polizei sucht nun nach der Unfallverursacherin und nach dem Zeugen, der die Tat vermutlich gesehen und anschließend geholfen hat. Bitte melden Sie sich beim Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell