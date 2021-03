Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandursache ermittelt

Kaltenlengsfeld (ots)

Die Ermittlungen zur Brandursache in einer Lagerhalle in der Straße "Obere Gasse" in Kaltenlengsfeld sind abgeschlossen. Spezialisten der Suhler Kriminalpolizeiinspektion stellten fest, das es höchstwahrscheinlich zu einer Wärmeübertragung eines Kamineinsatzes, beziehungsweise eines Ofenrohres auf brennbare Teile gekommen war. Diese führte zur Entstehung des Feuers, bei dem ein Schaden von ca. 100.000 Euro entstand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell