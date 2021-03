Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Öl lief aus

Hildburghausen (ots)

Zeugen beobachteten Dienstagmittag zwei Männer, wie diese Reparaturen an ihrem Audi, der in der Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße in Hildburghausen stand, durchführten. Ihnen fiel ein etwa 2 x 2 Meter großer Ölfleck auf und daraufhin verständigten sie die Polizei. Als die Beamten eintrafen, waren die Männer gerade damit beschäftigt, das Öl mit Hilfe eines Stahlbleches zu entfernen, was mehr schlecht als recht funktionierte. Zudem entsorgten die beiden den entstandenen Ölschlamm auf einer Wiese am Parkplatz. Die Ermittlungen zeigten, dass die Männer den Audi vorher gefahren hatten und so auch eine Ölspur bis in die Untere Allee zurückzuverfolgen war. Die Feuerwehr musste zum Binden der Ölspur alarmiert werden und die Männer erhielten eine Anzeige.

