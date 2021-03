Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fündig geworden

Hildburghausen (ots)

Beamte der Hildburghäuser Polizei kontrollierten am späten Dienstagabend einen 19-jährigen Radfahrer in der Bahnhofstraße in Hildburghausen. Es ließ sich bereitwillig durchsuchen und dabei fanden die Polizisten Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln, an welchen noch Drogenanhaftungen zu erkennen waren. Die Beamten stellen die Gegenstände sicher und fertigten eine Anzeige.

