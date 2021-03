Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsschild angefahren

Tiefenort (ots)

Eine 71-jährige Skoda-Fahrerin wollte Dienstagmittag rückwärts von der Straße "Im Hof" auf die Straße "Werrator" in Tiefenort auffahren. Dabei übersah sie ein Verkehrszeichen am Fahrbahnrand und stieß dagegen. Durch den Aufprall lockerte sich die Verankerung und das Schild geriet in Schräglage. Die Frau blieb unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell