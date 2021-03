Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Zettel nicht ausreichend

Bad Salzungen (ots)

Eine Autofahrerin parkte Dienstagnachmittag aus einer Parklücke auf einem Parkplatz in der "Vorderen Teichgasse" in Bad Salzungen aus. Dabei stieß sie gegen einen Seat, der neben ihr geparkt war. Ein Zeuge beobachtet, wie die Frau ausstieg, einen Zettel an der Windschutzscheibe befestigte und davon fuhr. Eine Information an den Geschädigten persönlich oder an die Polizei gab es jedoch nicht. Der Sachschaden betrug ca. 2.500 Euro und die Frau muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Eine einfache Benachrichtigung mit Hilfe eines Zettels ist nicht ausreichend, um seine Beteiligung an einem Unfall zu bekunden. Die Frau wäre in der Pflicht gewesen, die Polizei zu verständigen oder auf den Besitzer des geschädigten PKW zu warten.

