Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In die Apotheke gefahren

Wasungen (ots)

Ein 70-jähriger Mann besuchte Dienstagmittag eine Apotheke in der Meininger Straße in Wasungen. Als er wieder losfahren wollte, verwechselte er das Brems- mit dem Gaspedal, schnellte nach vorn und prallte gegen das Tor des Versandbereiches der Apotheke. Erst im Gebäude selbst stoppte die Fahrt. Der 70-Jährige fuhr danach selbstständig zurück auf die Straße. Neben dem Schaden am Fahrzeug wurde auch das Tor zerstört und eine Verpackungsmaschine beschädigt. Ein Gesamtschaden von ca. 80.000 Euro entstand. Der Fahrer und seine 66-jährige Begleiterin konnten nach der Untersuchung im Krankenhaus als unverletzt entlassen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell