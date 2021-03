Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geld aus Brief entwendet

Bad Salzungen (ots)

In der Zeit von Donnerstag bis Freitag erhielt eine Frau aus Bad Salzungen einen Brief eines Freundes. Dieser wollte ihr Bargeld per Einschreiben schicken. Beim Öffnen des Kuverts musste die Geschädigte feststellen, dass das Geld auf dem Postweg durch unbekannte Täter entwendet worden war. Danach versuchten sie durch Wiederverschließen des Umschlags ihre Tat zu vertuschen.

