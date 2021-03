Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Firmenwagen

Bad Salzungen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter öffnete Montagnachmittag gegen 16:40 Uhr einen Firmenwagen, der in der Dr.-Salvador-Allende-Straße in Bad Salzungen abgestellt war. Auf unbekannte Art und Weise gelangte er ins Innere des PKW und durchsuchte diesen. Als die 24-jährige Autofahrerin zu ihrem Fahrzeug zurückkam, sah sie einen jungen Mann mit dunkler Kleidung, der sich gerade in die geöffnete Beifahrerseite beugte. Kurz darauf rannte der Täter mit einer Packung Zigaretten als Beute in Richtung Straße der Einheit davon. Ob er noch weitere Dinge entwendete, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell