Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dem aufmerksamen Zeugen gilt unser Dank

Hildburghausen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte Montagnachmittag, dass eine Skoda-Fahrerin in der Geschwister-Scholl-Straße in Hildburghausen mit einer äußerst auffälligen Fahrweise unterwegs war. Ihm gelang es, die Frau zum Anhalten zu bewegen und er informierte daraufhin die Polizei, weil die 53-Jährige sichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Als die Beamten eintrafen, ließen sie die Fahrerin in den Alkomaten pusten. Ein Wert von 3,07 Promille stand zu Buche. Die Polizisten stellten daraufhin den Führerschein der Dame sicher und nahmen sie mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Leiter der Polizeiinspektion Hildburghausen, EPHK Frank Haspel, dankte persönlich dem aufmerksamen Zeugen. Er konnte durch sein beherztes Eingreifen möglicherweise Schlimmeres verhindern.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell