Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand einer Lagerhalle

Kaltenlengsfeld (ots)

Aus bislang nicht geklärter Ursache brannte Montagabend eine Lagerhalle in einer Firma in der Oberen Gasse in Kaltenlengsfeld. In der Halle waren vier Fahrzeuge, darunter ein Bagger und ein Unimog, abgestellt. Ein Schaden von ca. 100.000 Euro entstand. Die Kameraden der Feuerwehr kämpften bis in die Morgenstunden des 23.03.2021 mit der Bekämpfung von Glutnestern. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. Verletzt wurde niemand.

