Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Frau geschlagen

Schmalkalden (ots)

Ein bislang unbekannter Mann fragte am Montag gegen 21:55 Uhr eine 27-jährige Frau in der Renthofstraße in Schmalkalden nach einer Zigarette. Die Frau lehnte die Bitte ab und der Mann trat daraufhin nach ihr und schlug ihr zu allem Übel noch mit der Faust ins Gesicht. Die 27-Jährige wurde an der Lippe verletzt und der Schläger verschwand unerkannt, konnte aber wie folgt beschrieben werden:

- Alter: Mitte 20, - ca. 180 Zentimeter groß, - schlaksige Figur, - sprach gebrochenes Deutsch, - bekleidet mit einer Jeans und Turnschuhen, - hatte eine graue Kapuze über den Kopf gezogen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell