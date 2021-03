Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch in ein Geschäft

Suhl (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 09.03.2021, 17:00 Uhr, bis 22.03.2021, 7:30 Uhr, in ein Geschäft in einem Hochhaus in der Friedrich-König-Straße in Suhl einzubrechen. Sie gelangten nicht ins Innere, verursachten aber Sachschaden an der Tür. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

