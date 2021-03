Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tür beschädigt

Suhl (ots)

Ca. 120 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen. Er trat gegen die geschlossene Tür eines Wohnhauses in der Straße "An der Hasel" und zerstörte damit die Außenscheibe vom unteren rechten Türfenster. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681 369-225.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell