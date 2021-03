Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Eisfeld (ots)

Auf bislang nicht geklärte Weise verschaffte sich ein unbekannter Täter am Montag in der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Kirchberg" in Eisfeld. Anschließend begab er sich zur Wohnungstür eines 60-Jährigen und versuchte diese mit roher Gewalt aufzubrechen. Es gelang ihm nicht, lediglich Sachschaden entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

