Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: An Bus gestoßen und weitergefahren

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer befuhr am Montag gegen 16:00 Uhr die Gothaer Straße in Suhl aus Richtung Schmiedefeld. An der Kreuzung in die Friedrich-König-Straße befuhr er die Rechtsabbiegespur in Richtung Zella-Mehlis: Allerdings entschied sich der Fahrer des grauen VW nach links abzubiegen und stieß dabei gegen den auf dem rechten der beiden Linksabbiegespuren fahrenden Linienbus. Ein Schaden von ca. 500 Euro entstand. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

