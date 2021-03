Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmierfink am Werk

Hildburghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Schmierfink machte sich in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen an einem Haus in der Seminarstraße in Hildburghausen zu schaffen. Er sprühte Schriftzeichen in neongrüner Farbe auf. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0.

