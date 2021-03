Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerer Unfall - Zeuge gesucht

Fambach (ots)

Dienstagmorgen (23.03.2021) gegen 6:20 Uhr befuhr ein 58-jähriger VW-Fahrer die Bundesstraße 19 von Fambach in Richtung Barchfeld. Trotz Gegenverkehrs setzte der Mann zum Überholen an und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Skoda. Dessen 44-jähriger Fahrer wurde im Wrack eingeklemmt und musste von Kameraden der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht. Für die Rekonstruktion des Unfall wurde ein Gutachter beauftragt. Die Polizei sucht nun den Fahrer des überholten Autos. Seine Aussage ist für die Ermittlungen zum Unfallgeschehen von essentieller Bedeutung. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizei in Meiningen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell