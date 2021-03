Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angetanzt

Suhl (ots)

Gleich zwei Fälle des sogenannten "Antanzens" bearbeitet die Suhler Polizei derzeit. Sonntagnachmittag befand sich ein 55-jähriger Mann im Löffeltal in Suhl. Zwei Männer kamen auf ihn zu und tanzten ihn an. Kurz danach bemerkte er das Fehlen seiner Geldbörse. Er rief den Männern hinterher, die zu ihm zurückkamen und ihn erneut mit der Masche ablenkten. Diese Ablenkung nutzten die beiden, um das Portemonnaie wieder zurück in seinen Rucksack zu stecken. Nachdem die Männer endgültig verschwunden waren, stellte der 55-Jährige fest, dass 250 Euro aus seiner Geldbörse fehlten. Die Polizei konnte mit der guten Beschreibung die 18 und 20 Jahre alten Täter ermitteln und auch das Beutegut auffinden. Der zweite Fall ereignete sich am späten Sonntagabend an einer Bushaltestelle in der Kommerstraße. Zwei Männer sprachen eine Person an und fragten nach einer Zigarette. Der Mann musste den beiden erst welche drehen und übergab diese im Anschluss. Danach tanzten die beiden Männer den Geschädigten an und als beide verschwunden waren, stellte dieser den Diebstahl seines Mobiltelefons fest. Die Personenbeschreibung führte zu zwei 21 und 44 Jahre alten Männern, die sich nun wegen Diebstahls verantworten müssen.

