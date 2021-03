Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Reifen zerstochen und Lack zerkratzt

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerstach am Sonntag in der Zeit von 11:45 Uhr bis 17:30 Uhr zwei Reifen eines Skoda, der im Walkmühlenweg in Meiningen geparkt war. Anschließend zerkratzte er das Fahrzeug noch an mehreren Stellen. Wie hoch der Sachschaden ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

