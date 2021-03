Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogen genommen

Hildburghausen (ots)

Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Sonntagabend eine 21-jährige Opel-Fahrerin in der Clara-Zetkin-Straße in Hildburghausen. Sie gab gegenüber den Polizisten an, am Morgen Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Daraufhin musste sie eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben und ihren PKW stehen lassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell