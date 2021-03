Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit Crossmaschine

Hinternah (ots)

Am Samstag, 20.03.2021 gegen 13:30 Uhr befuhr ein Fahrzeug der Post die Straße Oberer Langengrund in Hinternah als ein entgegenkommendes Motorrad aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn kam. Der 15 jährige Motorradfahrer aus Schleusingen konnte mit seiner Suzuki nicht mehr ausweichen, sprang vom Motorrad ab und dieses rutschte unter das Postfahrzeug. Beim Absprung verletzte sich der Junge, an den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.500 EUR.

Der 15 Jährige war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, auch war das Motorrad nicht zugelassen. Er muss nun mit Anzeigen rechnen.

