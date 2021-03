Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hildburghausen

Simmershausen

Suhl (ots)

Im Zeitraum vom 19.03.2021 bis 21.03.2021 wurden zwei Fahrzeugführer im Bereich der Polizeiinspektion Hildburghausen fahrend mit einem Kraftfahrzeug unter Alkoholeinfluss angehalten.

Am Samstag gegen 14:00 Uhr fiel den Beamten ein Fahrzeug Renault Clio mit abgelaufener HU-Plakette im Kaltenbronner Weg auf, bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch beim 25 jährigen Fahrzeugführer aus Eisfeld festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert in Höhe von 1,04 Promille.

Weiterhin fiel den Beamten am Sonntagmorgen gegen 06:00 Uhr ein Schlangenlinie fahrender Audi A3 zwischen Streufdorf und Simmershausen auf, welcher in der Ortslage Simmershausen angehalten werden konnte. Auch hier stand der 21 jährige Fahrzeugführer aus Adelhausen unter Alkoholeinfluss, der Vortest ergab einen Wert in Höhe von 2,44 Promille.

Mit beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt wurde untersagt und sie müssen mit Anzeigen rechnen. Beim 21 Jährigen wurde zudem der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell