Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrradfelgen entwendet

Suhl (ots)

In der Nacht vom Donnerstag 18.03.2021, 18:00 Uhr bis Freitag 19.03.2021, 06:30 Uhr haben unbekannte Täter von einem angeschlossenen Fahrrad der Marke Ghost in Hildburghausen beide Laufräder entwendet. Das Rad war an der Adresse Markt 2 in Hildburghausen angeschlossen und der 43 jährige Besitzer musste bei Rückkehr das Fehlen der Räder feststellen. Durch die Tat entstand ein Entwendungsschaden in Höhe von geschätzt 100 EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell