Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tore mit Farbe beschmiert

Hildburghausen (ots)

In der Zeit vom Freitag, 19.03.2021, 17:00 Uhr bis Samstag 20.03.2021, 09:30 Uhr wurden im Stadtgebiet Hildburghausen mehrere Tore durch unbekannte Täter in der Seminarstraße und der Friedensstraße mit Graffiti besprüht. Bei den Taten entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 250 EUR. Die Täter entkamen unbekannt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell