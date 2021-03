Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus

Schmalkalden (ots)

Im Laufe der letzten Woche brachen Unbekannte in eine Gartenparzelle "An der Queste" in Schmalkalden ein und entwendeten Gartenwerkzeuge und Gebrauchsmaterialien im Gesamtwert von ca. 300 Euro. Durch das gewaltsame Eindringen wurde die Tür beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

