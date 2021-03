Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung

Am Freitagabend konsumierten mehrere Jugendliche Alkohol im Bereich eines Einkaufsmarktes in Meiningen, Leipziger Straße. Gegen 19:30 Uhr entwickelte sich zunächst eine nur verbal geführte Streitigkeit zwischen einem 15jährigen und einem 22jährigem Mann. Dabei fiel ein Handy zu Boden und wurde beschädigt, im Anschluss ging man mit Fäusten aufeinander los, so dass beide Beteiligten leichte, aber nicht behandlungswürdige Verletzungen davontrugen. Die beiden polizeiliche bestens bekannten Streithähne wurden getrennt und erhielten einen Platzverweis.

