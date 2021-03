Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wildwechsel soll Schuld an Unfall gewesen sein, Fahrer alkoholisiert

Bad Liebenstein (ots)

Der 20jährige Fahrzeugführer eines PKW VW Polo kam am 21.03.2021 gegen 04:50 Uhr auf der L 1027 zwischen Bad Liebenstein und Steinbach nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum, wodurch das Fahrzeug in der weiteren Folge über die Fahrbahn geschleudert wurde und im angrenzenden Graben dann zum stillstand kam. Zur Unfallursache gab der Fahrzeugführer an, dass Wild die Fahrbahn gewechselt hätte. Allerdings wurde bei dem 20 Jährigen während der Unfallaufnahme auch Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Durch den Verkehrsunfall erlitt der Fahrzeugführer leichte Verletzungen, so dass der Rettungsdienst zum Einsatz kam, weiterhin wurde der PKW so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Mit dem 20 Jährigen wurde eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt und ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

