Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeugführerin stand unter Einfluss von berauschenden Mitteln

Bad Salzungen (ots)

Am 20.03.2021 um 13:15 Uhr stellten die Beamten während einer Verkehrskontrolle bei einer 24jährigen Fahrzeugführerin in Bad Salzungen in der der August-Bebel-Straße fest, dass diese ihr Fahrzeug unter Einfluss berauschender Mittel führte. Ein freiwilliger Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine. Mit der Fahrzeugführerin wurde eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt, ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und sie muss nun mit einer Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeige rechnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell