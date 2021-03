Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: mehrere hochwertige E-Bikes entwendet

Bad Salzungen (ots)

In der Zeit vom 19.03. 19:30 Uhr bis 20.03.21 11:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem Keller in Bad Salzungen in der Otto-Grotewohl-Straße zwei E-Bikes. Es handelt sich hierbei um eins der Marke Cube, Modell Reaction Hybrid ONE 500, 29 Zoll, Farbe schwarz. Auffällig an diesem sind kleine weiß/rote "Funaufkleber" am Rahmen. Bei dem anderen handelt es sich um ein E-Bike der Marke GIANT, Modell LIV VALL in der Farbe weiß, 27,5 Zoll. Dieses hat auffällige pinke Felgen. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf zirka 2600 Euro.

Aus einem weiteren Keller in Bad Salzungen in der Fritz-Wagner-Straße wurden in der Zeit zwischen dem 19.03.17:30 Uhr und 20.03.2021 um 17:00 Uhr wurden zwei hochwertige E-Bikes der Marke Scott entwendet. Bei dem Einen handelt es sich um ein graues, Modell Estrake Contessa 920 und bei dem Anderen um ein blaues, Modell Genius Eride 920. Hier beläuft sich der Entwendungsschaden auf zirka 11 000 Euro.

Hinweise zum Verbleib der E-Bikes nimmt die Polizei Bad Salzungen unter der Telefonnnummer: 03695 5510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell