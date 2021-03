Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kirche mit schwarzer Farbe beschmiert

Streufdorf (ots)

Unbekannte beschmierten bereits in der Zeit vom 09.02.2021 bis 12.02.2021 die Wand der Kirche auf dem Kirchberg in Streufdorf. Wie hoch der Schaden durch die schwarze Farbe ist, kann noch nicht gesagt werden. Die Polizeiinspektion Hildburghausen bitte in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

