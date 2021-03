Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmierereien

Hildburghausen (ots)

Ein bislang unbekannter dunkel gekleideter Mann mit Kapuzenpullover beschmierte am Donnerstag in der Zeit von 20:15 Uhr bis 20:35 Uhr zwei Container, die in der Karl-Liebknecht-Straße in Hildburghausen aufgestellt sind. Auf der Rückseite des Glas- und Altkleidercontainers brachte er mehrere Schriftzüge mit schwarzem Permanentmarker an. Ein Mann sah den Täter, verlor ihn aber aus den Augen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

