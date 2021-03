Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenlaube

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagvormittag in einen Garten in der Straße "Am Sehmarplan" in Suhl ein. Über einen Schuppen verschaffte er sich Zutritt und durchwühlte die Laube im Anschluss komplett. Mit einem Wasserkocher als Diebesgut flüchtete der Einbrecher vom Tatort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Suhler Polizei zu melden.

