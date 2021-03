Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto wäre fast umgekippt

Suhl (ots)

Mittwochmittag wählte eine Frau den Notruf, weil sie an einer ihr nicht bekannten Stelle in Suhl-Goldlauter mit ihrem Fahrzeug steckengeblieben war und das Auto drohte, abzustürzen. Da sie jedoch einen wichtigen Termin wahrnehmen musste, konnte sie nicht vor Ort bleiben. Die Polizisten suchten den Ortsteil ab, konnten aber kein Fahrzeug finden. Kurze Zeit später bekamen sie einen Hinweis, dass die Frau nicht zu ihrem Termin erschien und man sich nun Sorgen um die Dame mache. Daraufhin fuhren die Beamten des Suhler Inspektionsdienstes erneut nach Goldlauter. In der Zwischenzeit ging ein Anruf in der Dienststelle ein, dass ein Fahrzeug in der Straße "Am Brand" steht, welches droht, umzukippen. Vor Ort trafen die Beamten auf die 60-jährige stark alkoholisierte Frau und fanden auch den Wagen. Die Dame pustete 1,6 Promille, gab aber gegenüber den Polizisten an, erst nach der Fahrt getrunken zu haben. Daraufhin wurden ihr zwei Blutproben im Klinikum entnommen, um den Alkoholwert zur Fahrtzeit zurückrechnen zu können und zudem beschlagnahmten die Beamten ihren Führerschein. Der Audi musst mit einem Krank geborgen und anschließend abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell