Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall

Hildburghausen (ots)

Ein 42-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr Mittwochnachmittag die Landstraße von Hildburghausen in Richtung Leimrieth. Er bog in der Römhilder Straße nach rechts auf ein Grundstück ab und diese Situation bemerkte der hinter ihm fahrende 18-jährige Skoda-Fahrer zu spät. Er fuhr auf den Skoda auf. Verletzte wurde niemand, aber beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

