Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dreister Betrüger und Dieb

Borsch (ots)

Mittwochmittag nutzte ein Betrüger die Gutmütigkeit einer Seniorin aus Borsch schamlos aus. Als erstes betrat der unbekannte Mann ohne Aufforderung die Wohnung, weil die Haustür des Ehepaares nicht verschlossen war. Der Wohnungsinhaber befand sich zu der Zeit zwar in den eigenen vier Wänden, jedoch in einem Zimmer, von dem aus er die Geschehnissee nicht mitbekam. Seine Frau sah den Unbekannten in der Wohnstube stehen und dieser bot ihr, ohne sich zu erklären, eine Herrenjacke für 100 Euro an. Die Seniorin ging auf das Angebot ein und übergab ihm aus einem Umschlag heraus das gewünschte Geld. Danach blieb der Mann noch einige Minuten im Haus und verschwand schließlich. Erst danach bemerkte die Rentnerin, dass weitere 900 Euro aus dem Briefumschlag fehlten und die so angepriesene Jacke nur von minderer Qualität war. Der Betrüger wurde wie folgt beschrieben: - ca. 40 Jahre alt, - ca. 170 Zentimeter groß - schlanke Figur, - kurze blonde Haare, - sprach akzentfreies Hochdeutsch. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizei zu melden.

