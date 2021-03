Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rüstige Rentnerin reagierte richtig

Schweina (ots)

Eine Seniorin aus Schweina erhielt Dienstagvormittag mehrere Anrufe, bei denen der Anrufer angab, dass es zu Unregelmäßigkeiten auf dem Konto der Frau gekommen war und über 3.000 Euro als Spende nach Rumänien überwiesen wurden. Der Unbekannte teilte der Dame mit, dass sich die Polizei um den Sachverhalt kümmern wird und gleich zwei Beamte bei ihr zu Hause vorbeikommen. Das Telefonat endete und kurze Zeit später erschienen tatsächlich zwei Männer an der Wohnanschrift und versuchten mehrfach in die Wohnung zu gelangen. Die rüstige Rentnerin konnte die beiden jedoch davon abhalten und so entfernten sich die unbekannten kurze Zeit später wieder. Glücklicherweise reagierte die Dame genau richtig und ließ niemanden in ihr zu Hause. Bleiben auch Sie wachsam und lassen Sie sich nicht von diesen Betrügern hinters Licht führen. Diese wollen nur eins - Ihr Erspartes und Ihre Wertgegenstände. Informieren Sie in jedem Fall die Polizei!

