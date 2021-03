Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel stießen aneinander

Meiningen (ots)

Der Fahrer eines Linienbusses befuhr am Montag gegen 6:15 Uhr die Dolmarstraße in Meiningen in Richtung Stadtzentrum. Ihm kam, seinen Angaben nach, ein Lastwagen entgegen, der nicht am äußerst rechten Fahrbahnrand fuhr. Die Außenspiegel der Fahrzeuge stießen zusammen und gingen zu Bruch. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der LKW-Fahrer weiter. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

