Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Zella-Mehlis (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte eine Garage und einen Hydranten in der Lubenbachsiedlung in Zella-Mehlis und flüchtete anschließend vom Unfallort. Festgestellt wurden die Beschädigungen Montagmorgen. Den Spuren nach muss es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lastwagen gehandelt haben. Ein Schaden von ca. 500 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

