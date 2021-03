Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhütte

Suhl (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstag- bis Sonntagnachmittag in eine Gartenhütte in der Straße "Neuer Friedberg" in Suhl ein. Sie beschädigten die Glasscheibe der Eingangstür und eine Kissenbox. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schränke und entwendeten eine Pfeife. Ein Gesamtschaden von ca. 700 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell