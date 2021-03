Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkolisierung Grund für riskante Fahrmanöver

Trusetal (ots)

Ein Zeuge Informierte Sonntagnachmittag die Bad Salzunger Polizei, weil er sah, wie ein Autofahrer von Bad Liebenstein in Richtung Bairoda unterwegs war und auf dem Weg deutliche Schlangenlinien fuhr. Er touchierte mehrfach den Bordstein und geriet teilweise in den Gegenverkehr. Die Beamten konnten den Opel-Fahrer schließlich in der Rathausstraße in Trusetal stoppen und ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,49 Promille. Da der Mann während der Kontrolle zunehmend aggressiver wurde, legten die Beamten dem 36-Jährigen Handfesseln an und brachten ihn zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er wurde anschließend sogar stationär aufgenommen, weil er so betrunken war, dass er nicht mehr laufen konnte und während der Blutentnahme einschlief.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell