Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhütte

Suhl (ots)

Am Samstagvormittag mußte ein Kleingärtner aus Suhl in der Pfütschbergstraße einen Einbruch in seine Gartenhütte feststellen. Durch unbekannte TT wird ein Fenster der Hütte eingeworfen, um ins Innere zu gelangen. Durch das Eindringen gingen mehrere Einrichtungsgegenstände zu Bruch. Außerdem wurde ein Jalousiekasten eines weiteren Festers beschädigt. Entwendet wurde nach ersten Erkenmntnissen nichts. Dem Gartenbesitzer entstand ein Sachschaden von ca. 1100 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Suhler Polzei unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

