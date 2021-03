Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußtritt gegen Fahrertür

Hildburghausen (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte am vergangenen Freitag im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 19:15 Uhr in der Tiefgarage eine Einkaufmarktes in der Eisfelder Straße in Hildburghausen einen Pkw. Durch den oder die Täter/-in wurde mittels Fußtritt eine Delle in die Fahrertür einer grauen Mercedes E-Klasse getreten. Hinweise zur Tat richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Hildburghausen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell