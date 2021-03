Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vom Unfallort geflüchtet - Zeugen gesucht

Meiningen (ots)

Eine unschöne Entdeckung musste der Fahrer eines VW Passat machen, als er am 13.03.21 gegen 10.45 Uhr nach einem Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkehrte. Ein anderer Fahrzeugführer hatte vermutlich beim Ein - oder Ausparken den abgestellten Wagen touchiert und dabei Sachschaden verursacht. Nun flüchtete der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle und hofft vermutlich, unerkannt geblieben zu sein. Unfallort war der Parkplatz am REWE-Markt in Meiningen, Leipziger Straße. Nach Angaben des Geschädigten muss sich Geschehen in der Zeit zwischen 09.45 Uhr und 10.45 Uhr ereignet haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Meiningen unter 03693/5910 zu melden.

