Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmierfink hinterlässt Sachschaden

Schmalkalden (ots)

Durch einen bislang noch unbekannten Täter wurde in den frühen Abendstunden des 12.03.21 ein Steinbrunnen im Bereich "Steinerne Wiese" in Schmalkalden beschmiert. Durch den Farbauftrag wurde ein Sachschaden von mindestens 500 Euro verursacht. Ein aufmerksamer Bürger hatte den Sprayer beobachtet und die Polizei informiert. Vor dem Eintreffen der Beamten flüchtete der Täter jedoch mit einem Fahrrad. Der Zeuge konnte jedoch einiges an Beweismitteln zur Verfügung stellen, sodass der Verursacher bald ermittelt sein dürfte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell