Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus

Suhl (ots)

In der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag brachen Unbekannte in ein Gartenhaus im Windeweg in Suhl, welches auf einem Wohngrundstück steht, ein. Die Täter gelangte durch eine eingeschlagene massive Glastür ins Innere des Gartenhauses. Über eine Außentreppe und durch ein weiteres eingeschlagenes Fenster gelangten die Täter ins Obergeschoss. Dem Eigentümer ist ein Sachschaden von ca. 5000 Euro entstanden und ein Entwendungsschaden von ca. 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

