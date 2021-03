Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Firmeneinbruch

Suhl (ots)

Am Freitagmorgen wurde eine versuchter Einbruch in eine Firma in der Kornbergstraße in Suhl festgestellt. Unbekannte Täter überstiegen demnach nachts zunächst eine Mauer, um auf das Grundstück zu kommen. An der Zugangstür zu einer Materiallagerhalle versuchten sie durch Aufhebeln ins Innere zu kommen, die gelang den Tätern nicht. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. An der Tür entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell