Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Betrug

Hildburghausen (ots)

Donnerstagabend meldete sich ein Taxifahrer bei der Hildburghäuser Polizei und teilte mit, dass er soeben eine völlig verwirrte Seniorin gefahren hat, die er schließlich im Bereich des Amtsgerichtes in Hildburghausen absetzte. Die Beamten nahmen sich der 90-Jährigen an und diese gab ihnen gegenüber an, dass sie auf der Sparkasse ein Schließfach eröffnen wollte, um dort Wertgegenstände und Bargeld für ihren Enkel zu deponieren. Doch dahinter steckte Ermittlungen zur Folge wesentlich mehr. In der Wohnung der Dame angekommen stellten die Polizisten fest, dass in deren Abwesenheit fast ein Dutzend Anrufe von einer unterdrückten Nummer auf ihrem Festnetz eingingen. Nach bisherigem Erkenntnisstand haben Unbekannte der Seniorin aufgetragen, ein Schließfach zu eröffnen und dort sämtliche Wertgegenstände und Bargeld abzulegen. Es entstand bislang glücklicherweise keinerlei Schaden. Die Verwandten der 90-Jährigen wurden über die Vermutung in Kenntnis gesetzt und kümmerten sich im Anschluss um sie. Betrüger versuchen auf jedwede Art, an Ihr Erspartes zu kommen. Sei es mit dem bekannten Enkeltrick, einem vermeintlichen Verkehrsunfall oder einer anderen ausgedachten Geschichte. Sie sind immer wieder kreativ. Die Masche mit dem Schließfach ist jedoch im Bereiche der Landespolizeiinspektion Suhl eine neue Art, die die Betrüger nutzen, um an Ihr Erspartes heranzukommen. Bleiben Sie stets vorsichtig! Lassen Sie sich auf keinerlei derartige Gespräche ein und informieren Sie in jedem Fall die Polizei! Unser Dank gilt dem Taxifahrer, der so besonnen war, sofort die Polizei rief und so vermutlich einen großen finanziellen und seelischen Schaden abwenden konnte.

