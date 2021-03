Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Defekte Ampel sorgte für Unfall

Bad Salzungen (ots)

Eine 36-jährige Opel-Fahrerin befuhr Donnerstagabend die Kreuzung in der Langenfelder Straße von der Bundesstraße 62 aus Bad Salzungen in Richtung Leimbach. Die Ampeln waren aufgrund eines technischen Defektes außer Betrieb und so galten die angebrachten Verkehrszeichen. Ein Mercedes-Fahrer übersah die vorfahrtsberechtigte 36-Jährige und anschließend stießen beide Autos im Kreuzungsbereich zusammen. Der Opel war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde jedoch niemand.

